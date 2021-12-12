Politika

Biden’dan Rusya mesajı: Korkunç bir bedel ödeyecekler

ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde, “korkunç bir bedel ödeyeceklerini” söyledi.
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Joe Biden
Joe Biden
dünya Biden Rusya

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Başkan Joe Biden, gerçekleştirdikleri görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın işgal edilmesi halinde bunun Rusya için ne kadar yıkıcı ekonomik sonuçları olacağını ‘kesinlikle net bir biçimde’ anlamasını sağladı.

Biden, bu adımların Moskova’yı etkilemekle kalmayıp başka ülkelerin Rusya’ya olan yaklaşımlarını da değiştireceğini belireterk, “Korkunç bir bedel ödeyecekler” dedi.

Biden ayrıca Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde Doğu Avrupa’daki NATO ülkelerine ek güç göndereceklerini ifade etti.

Bu hafta video konferans yoluyla yapılan görüşmede Putin, Biden’a Rusya’nın ‘kırmızı çizgileri’ ve Moskova’yı endişelendiren tehditler hakkında bilgi vermişti. Biden da Ukrayna’daki durumun tırmanmasından duyduğu endişeleri dile getirmişti.

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