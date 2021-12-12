PKK Şengal’de Irak hükümetine bağlı kurumları kapattı

ŞENGAL (K24)

PKK’ye bağlı Şengal Direniş Birlikeri’nin (YBŞ) Şengal sınırları içerisinde bulunan Irak hükümetine bağlı kurumların kapatılması kararını yürürlüğe koyduğu bilgisine ulaşıldı.

K24’ün Şengal’deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre YBŞ, Şengal Polis Müdürlüğü dışında Irak hükümetine bağlı tüm kurumları kapatma kararı aldı.

YBŞ güçlerinin ilçedeki tüm resmi kurumlara gittiği ve kapılarına kilit vurduğu bildirildi.

K24’e konuşan Şengal Belediye Müdürü Cemil Sevuk, sabah saatlerinde PKK’ye bağlı güçlerin kendilerine yazılı bir belge gönderdiğini ve binayı boşaltıp kapıyı kilitlemelerini istediğini belirtti.

Sevuk, PKK’ye bağlı güçlerin belediye binasının önüne kendi silahlı güçlerini bıraktığını ve kararın uygulanması için söz konusu güçlerin binanın önünde durmaya devam ettiğini ifade etti.

Ninova Vali Yardımcısı Sirwan Rojbeyani ile iletişime geçtiklerini kaydeden Sevuk, Rojbeyani’nin durumdan haberdar olduklarını ve ulusal güvenlik güçlerini Şengal’e göndereceklerini söylediğini belirtti.