Ekonomi

Irak’tan petrol fiyatlarıyla ilgili uyarı

Irak Maliye Bakanı, birçok sanayi ülkesinin yenilenebilir enerjiye yöneldiğini ve bunun Irak ekonomisi için büyük bir tehdit olduğunu söyledi.
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Irak Irak Petrol

ERBİL (K24)

Irak Maliye Bakanı Ali Allavi, Irak basınına yapığı açıklamada, “Irak’ın, başta petrol fiyatlarındaki düşüş olmak üzere, dünyadaki sorunlarla mücadele edebilmesi için maliye ve ekonomi sisteminde bir dizi reformun yapılması gerekiyor” dedi.

Birçok sanayi ülkesinin yenilenebilir enerjiye yöneldiğini ve petrol bağımlılığını azaltmaya çalıştığını belirten Allavi, “Eğer Irak, gelir kaynaklarını çeşitlendirmezse, bu ekonomisi için büyük bir tehdittir” diye konuştu.

Bakan Allavi, 2009-2014 yıllarında Irak’ın büyük bir gelire sahip olduğunu ancak petrolden elde edilen bu gelirin, net bir maliye politikası olmaması nedeniyle kurumsallaşma için kullanılmadığını ifade etti.

Allavi ayrıca, memur sayısının artması ve maaşlarına yapılan zammın devlet bütçesi üzerinde yük oluşturduğunu, özellikle de petrol fiyatları düştüğünde bunun daha ciddi hissedildiğini dile getirdi.

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