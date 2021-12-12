Irak’ta 1 milyon kişinin akıbeti bilinmiyor

HABER MERKEZİ

Irak İnsan Hakları Yüksek Komisyonu, 1990’lı yılların sonundan bugüne kadar 1 milyon kişinin kaybolduğunu ve bu kişilerin akıbetlerinin bilinmediğini açıkladı.

İnsan Hakları Yüksek Komisyonu Üyesi Ali Beyati, Irak Parlamentosu ve kurulacak olan Irak hükümetine çağrı yaparak, Düşünce Özgürlüğü, Barışçıl Gösteri ve Dijital Suçlar yasalarını onaylamalarını istedi.

Irak hükümetinin halkın kaçırılmaktan korunması için çalışması gerektiğini kaydeden Beyati, “Çünkü 1990’lı yılların sonlarından bugüne kadar 1 milyon insan kayboldu ve bunların akıbetleri bilinmiyor” dedi.

Tutuklulara yönelik işkencenin engellenmesiyle ilgili yasa tasarısının onaylanmasının önemine vurgu yapan Beyati, fikir özgülüğü ihlalleri, tutuklulara yönelik işkence, şeffaf soruşturmanın olmaması ve mahkumlara tazminat ödenmemesiyle ilgili bine yakın şikayetin ellerinde olduğunu belirtti.