Peşmerge ve Irak ordusu Mahmur’da ortak operasyonu görüştü

MAHMUR (K24)

Peşmerge Bakanlığı ve Irak ordusuna bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı heyetleri Mahmur’da terör örgütü DAİŞ’e karşı ortak operasyonu görüşmek üzere toplandı.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Peşmerge ve Irak ordusu arasında Mahmur’da toplantı gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıya, Peşmerge Güçleri Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki’nin yanı sıra 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci cephelerin komutanları katılırken, Irak ordusundan ise Ortak Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Abdulemir Şemmeri başkanlığında üst düzey bir heyet katıldı.

Peşmerge ile Irak ordusu için önemli olan bölgelerde işbirliğinin konuşulduğu toplantıda, her iki gücün DAİŞ’e karşı ortak operasyon gerçekleştirmesi masaya yatırıldı.