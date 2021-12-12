Politika

İsrail tarihinde bir ilk: Bennett BAE'yi ziyaret ediyor

Bennett, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmek üzere bugün Abu Dabi'ye gidiyor.
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Naftali Bennett
Naftali Bennett
ortadoğu Naftali Bennett Muhammed bin Zayid BAE İsrail

HABER MERKEZİ

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmek üzere bugün Abu Dabi'ye gidiyor.

Bennett'in yarın Veliaht Prens ile görüşmesi planlanıyor.

Görüşmede, ‘iki ülkenin refah, istikrarını güçlendirmeye katkı yapacak ekonomik ve bölgesel başlıklarda ilişkileri ilerletme konularının’ ele alınacağı aktarıldı.

Ziyaretin, ilk defa bir İsrail Başbakanı'nın BAE'ye düzenlediği resmi ziyaret olma özelliği taşıdığına dikkat çekildi.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

 

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