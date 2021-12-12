İngiltere’den İran’a: Son bir şans için vaktiniz var

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Viyana'da devam eden fakat ara verilen müzakereler konusunda ciddi olduklarını söylemesinin ardından G7 toplantılarında konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İran'ın 2015 yılında imzalanan anlaşmanın şartlarını kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Truss "İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

ABD önceki Başkan Donald Trump döneminde anlaşmadan çekilmiş bunun üzerine İran da anlaşma şartlarına uymayı bırakmıştı.

Yeni Başkan Joe Biden nükleer anlaşmaya tekrar dönmek istese de henüz İran 2015'teki şartlara uyma konusunda bir niyet göstermedi.

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da cumartesi günü zamanın azaldığına dikkat çekmişti.

Anlaşmada imzacı olarak devam eden İran, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin Viyana'da yapılan görüşmelerde yer alıyor.