Politika

İngiltere’den İran’a: Son bir şans için vaktiniz var

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss İran'ın nükleer anlaşmayı kurtarmak için hala vakti olduğunu fakat bunun İranlı müzakerecilerin masaya ciddi önerilerle gelmek için son şansları olduğunu söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss
dünya İngiltere İran Nükleer anlaşma uyarı

HABER MERKEZİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Viyana'da devam eden fakat ara verilen müzakereler konusunda ciddi olduklarını söylemesinin ardından G7 toplantılarında konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İran'ın 2015 yılında imzalanan anlaşmanın şartlarını kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Truss "İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

ABD önceki Başkan Donald Trump döneminde anlaşmadan çekilmiş bunun üzerine İran da anlaşma şartlarına uymayı bırakmıştı.

Yeni Başkan Joe Biden nükleer anlaşmaya tekrar dönmek istese de henüz İran 2015'teki şartlara uyma konusunda bir niyet göstermedi.

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da cumartesi günü zamanın azaldığına dikkat çekmişti.

Anlaşmada imzacı olarak devam eden İran, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin Viyana'da yapılan görüşmelerde yer alıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv