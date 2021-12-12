Şengal’de gerginlik: YBŞ'liler Irak tankını ateşe verdi

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Şengal’in Sinune kasabasında gösteri yapan PKK’ye bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) taraftarları ile Irak askerleri arasında gerginlik çıktı.

Gerginlik esnasında göstericiler Irak ordusuna ait bir tankı ateşe verirken, açılan ateş sonucunda iki gösterici yaralandı.

YBŞ'nin silahlı mensuplarının da olaya müdahil olduğu belirtilen açıklamada Irak askerlerinin geri çekildiği belirtildi.

Öte yandan Irak Güvenlik Medya Hücresi'nden yapılan açıklamda bir askerin yaralandığı belirtildi.

Şengal’deki göstericileri korumak için bölgeye asker gönderildiği belirtilen açıklamada “Irak askerleri molotoflu saldırıya uğradı, bir askerimiz yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı” ifadelerine yer verildi.

YBŞ bugün Şengal sınırları içerisinde bulunan Irak hükümetine bağlı kurumların kapatılması kararını yürürlüğe koydu.

K24’ün Şengal’deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre YBŞ, Şengal Polis Müdürlüğü dışında Irak hükümetine bağlı tüm kurumları kapatma kararı aldı.

YBŞ güçlerinin ilçedeki tüm resmi kurumlara gittiği ve kapılarına kilit vurduğu bildirildi.

K24’e konuşan Şengal Belediye Müdürü Cemil Sevuk, sabah saatlerinde PKK’ye bağlı güçlerin kendilerine yazılı bir belge gönderdiğini ve binayı boşaltıp kapıyı kilitlemelerini istediğini belirtti.

Sevuk, PKK’ye bağlı güçlerin belediye binasının önüne kendi silahlı güçlerini bıraktığını ve kararın uygulanması için söz konusu güçlerin binanın önünde durmaya devam ettiğini ifade etti.

Ninova Vali Yardımcısı Sirwan Rojbeyani ile iletişime geçtiklerini kaydeden Sevuk, Rojbeyani’nin durumdan haberdar olduklarını ve ulusal güvenlik güçlerini Şengal’e göndereceklerini söylediğini