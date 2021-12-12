Sağlık

ABD’de salgın: Ölü sayısı 797 bini geçti

ABD'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 414 artışla 797 bin 179'a yükseldi.
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HABER MERKEZİ

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 50 bin 840 artışla 49 milyon 884 bin 588'e çıktı.

24 saatte 414 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 797 bin 179 oldu.

California 5 milyon 155 binden fazla vakayla ilk sırada yer alırken, California'yı yaklaşık 4 milyon 389 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 754 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 270 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 74 bin 578’e ulaştı, Florida'da ise 62 bin 26 oldu.

ABD'de, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 76’sına en az bir doz, yüzde 64,5’ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 26,2'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 238 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 201 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 52 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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