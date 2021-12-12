Ezidi Evi’nden PKK’nin kararına tepki

ERBİL (K24)

Ezidi Evi, PKK’nin Şengal sınırları içerisinde bulunan Irak hükümetine bağlı kurumların kapatılması kararının yürürlüğe koymasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ezidi Evi Başkanı Evdo Süleyman imzalı açıklamada “Ezidi Evi olarak, PKK’ye bağlı Şengal Özerk Yönetimi’nin resmi kurumların kapatılması kararını reddediyoruz” denildi.

Kararın kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, “Yasadışı güçlerin aldığı bu karar bölge halkına hizmet etmiyor. Şengal Ezidi Evi olarak, bölgenin güvenlik ve istikrarının ve Şengal’de barışın yasaların desteğindeki devlet sistemi içerisinde sağlanması gerektiğini vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.

PKK’ye bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) bugün Şengal sınırları içerisinde bulunan Irak hükümetine bağlı kurumların kapatılması kararını yürürlüğe koydu.

YBŞ, Şengal Polis Müdürlüğü dışında Irak hükümetine bağlı tüm kurumları kapatma kararı aldı.

YBŞ güçleri ilçedeki tüm resmi kurumlara gitti ve kapılarına kilit vurdu.

K24’e konuşan Şengal Belediye Müdürü Cemil Sevuk, sabah saatlerinde PKK’ye bağlı güçlerin kendilerine yazılı bir belge gönderdiğini ve binayı boşaltıp kapıyı kilitlemelerini istediğini belirtti.

Sevuk, PKK’ye bağlı güçlerin belediye binasının önüne kendi silahlı güçlerini bıraktığını ve kararın uygulanması için söz konusu güçlerin binanın önünde durmaya devam ettiğini ifade etti.