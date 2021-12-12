Politika

Son anket: 3 parti barajı geçiyor

ORC tarafından yapılan son ankete göre MHP ve HDP baraj altında kalıyor, AK Parti, CHP ve İYİ Parti barajı geçiyor.
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türkiye anket HDP akp CHP

HABER MERKEZİ

ORC kamuoyu araştırma şirketi, 3-9 Aralık 2021 tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

"Bu Pazar Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankete göre, sadece 3 parti yüzde 10 barajını aşabiliyor.

Türkiye genelinde 41 ilde toplam 3 bin 920 kişi ile görüşülerek yapıldığı belirtilen araştırmada AK Parti yüzde 30,3, CHP yüzde 25,5 ve İYİ Parti yüzde 15,9 oy alıyor.

MHP'nin yüzde 8,8 ve HDP'nin yüzde 8,1 ile baraj altı kaldığı araştırmada, DEVA Partisi yüzde 3,3, Gelecek Partisi ise yüzde 3,0 oy oranına ulaşıyor.

Bu sonuçlarla AKP-MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,1 iken CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 41,4 olarak çıkıyor.

Saadet Partisi'nin yüzde 1,4 oy aldığı ankette, Mustafa Sarıgül liderliğindeki Türkiye Değişim Partisi yüzde 1,2 ve Muharrem İnce'nin başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi yüzde 1,0 oy alabiliyor.

ORC'nin bir önceki araştırması ise sistem değişikliğiyle ilgiliydi.

"Sistem değişikliği ile ilgili referandum olsa tercihiniz hangisinden yana olur?" yönündeki araştırmaya katılanların yüzde 57,8'i 'parlamenter sistem' derken, 'mevcut sistem' diyenlerin oranı yüzde 35,2'de kalmıştı.

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