Politika

Taliban araçları kaza yaptı: 5 ölü, 21 yaralı

Afganistan'ın Pervan vilayetinde, Taliban mensuplarını taşıyan iki aracın ayrı noktalarda yaptığı trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Afganistan Taliban araçlar kaza

HABER MERKEZİ

Pervan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kazaların Pervan-Kabil otoyolu üzerinde iki bölgede meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Her iki kazanın da Pervan vilayetine bağlı Begram ilçesinde, öğleden önce gerçekleştiği belirtildi.

İlk kazada bir Taliban aracının devrilmesiyle 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Taliban aracının, Kabil'den Begram Hava Üssü'ne gittiği açıklandı. Söz konusu hava üssü daha önce ABD birlikleri tarafından kullanılıyordu.

İkinci kazada ise başka bir Taliban aracının yoldan çıktığı ve örgütün 17 mensubunun yaralandığı duyuruldu.

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