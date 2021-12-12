Yaşam

Diyarbakır’da uçak seferlerine sis engeli: Yolcular Urfa’ya aktarılıyor

Diyarbakır’da yoğun sis nedeniyle uçak seferlerinin yine iptal edildiği belirtildi.
author_image Hasan Kösen
kürdistan Diyarbakır Sis Uçak seferleri iptal

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’da günlerdir devam eden yoğun sis uçak seferlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. 

K24 muhabiri, yoğun sis nedeniyle bugün akşam saatlerinde uçak seferlerinin iptal edildiğini ve yolcuların otobüslerle Urfa’ya yönlendirildiğini bildirdi.

Havalimanında görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğünü aktaran muhabirimiz, yaşanan sis nedeniyle Diyarbakır’dan herhangi bir yere uçuş yapılamadığı ve Diyarbakır’a uçak inişlerinin de gerçekleştirilmediğini kaydetti.

10 Aralık’ta sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul, Diyarbakır-Ankara ve Diyarbakır-İzmir uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edilmişti.

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