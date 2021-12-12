Başbakan talimat verdi: Göçmenlerin naaşları yurda getiriliyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Bilgi Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani’nin Manş Denizi’nde yaşamını yitirenlerin naaşlarının getirilmesi konusunda talimat verdiği belirtildi.

Başbakan’ın konuyla ilgili Kürdistan Bölgesi Fransa Temsilciliği’ni görevlendirdiği belirtilen açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi, Fransa Temsilciliği ve Başbakanlık Ofisi, yaşamını yitiren göçmenlerin kimliklerinin belirlenmesi için gerekli tüm adımları attı. Kimliklerin belirlenmesi ardından kısa süre içerisinde yaşamını yitiren göçmenlerin naaşları Kürdistan Bölgesi’ne getirilecek” denildi.

Açıklamada Kürdistan Bölgesi kurumlarının, Fransa İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, polis ve araştırma ekibiyle yakın temasta olduğu vurgulandı.

Açıklamada sosyal medyada açıklanan bazı isim listelerinin resmi olmadığı belirtilerek, Fransa resmi makamlarının henüz isimleri teyit etmediği ve birkaç gün içinde resmi olarak isimlerin Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ne bildireceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca “Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor, Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak naaşların getirimesi konusunda üstümüze düşen tüm görevleri yapmaya hazır olduğumuzu vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz hafta aralarında Kürtlerin de bulunduğu göçmenleri taşıyan şişme bot, Fransa’dan İngiltere’ye geçmeye çalışırken Manş Denizi’nde batmış ve 27 göçmen yaşamını yitirmişti.

Kürdistan Bölgesi Fransa Temsilciği tarafından yapılan açılamada, yaşamını yitiren 27 göçmenden kaçının Kürt ve Kürdistan Bölgesi vatandaşı olduğunun bilinmediği belirtilmişti.