İngiltere’de Omicron alarmı: 4'üncü seviyeye yükseltildi

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İngiltere'de yeni tip coronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantı vakalarının hızla artmasının ardından alarm seviyesinin 3'ten 4'e yükseltildiği bildirildi.

İngiltere Başsağlık görevlileri tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Güvenliği Kurumu'nun tavsiyesi ve ülkede Omicron vakalarındaki hızlı artış nedeniyle alarm seviyesinin ikinci en yüksek olan 4'e yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada, "Erken kanıtlar, Omicron'un Delta'dan çok daha hızlı yayıldığını ve Omicron'dan kaynaklanan semptomatik hastalıklara karşı aşı korumasının azaldığını gösteriyor" denildi.

Omicron varyantının şiddetine ilişkin verilerin gelecek haftalarda daha netleşeceği belirtilen açıklamada, ancak yeni varyant nedeniyle hastaneye yatışların şimdiden başladığı ve hızla artmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) şu anda esas olarak Covid-19 dışı nedenlerle baskı altında. Artan bulaşıcılık ve azalan aşı etkinliğiyle yayılan bir varyantla, bu baskının yakında yükseldiğini göreceğiz" ifadesine yer verildi.

Beş kademeli olan alarm seviyesinin 4'e yükseltilmesi, sağlık yetkililerinin hastalığın bulaşma oranlarının yüksek olduğunu düşündüğü ve sağlık hizmetlerine baskı uygulandığı anlamına geliyor.