Serêkaniyê: Silahlı gruplar 20 dükkanı yıktı, 30’una el koydu

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamada, silahlı grup mensuplarının Serêkaniyê’nin batısındaki Til Halef köyündeki 50 dükkan sahibini “Ya dükkanları bize devredersiniz ya da yıkarız” şeklinde tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada tehdit edilen 30 vatandaşın dükkanlarını boşalttığı ve kapısına kilit vurduğu belirtilirken, 20 vatandaşın söz konusu isteği reddettiği ifade edildi.

Silahlı grup mensuplarının söz konusu dükkanların “devlet malı” olduğunu ileri sürerek, 20 dükkanı yıktığı kaydedildi.

Serêkaniyê 9 Ekim 2019’da düzenlenen operasyon sonrası Türkiye’nin desteklediği silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

Tüm çağrılara rağmen söz konusu grupların vatandaşlara yönelik baskıları devam ediyor.