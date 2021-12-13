Politika

Serêkaniyê: Silahlı gruplar 20 dükkanı yıktı, 30’una el koydu

Rojava’nın Serêkaniyê kentinde Türkiye destekli silah grupların vatandaşlara ait 20 dükkanı yıktığı, 30’na da el koyduğu bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Rojava Serêkaniyê silahlı gruplar

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamada, silahlı grup mensuplarının Serêkaniyê’nin batısındaki Til Halef köyündeki 50 dükkan sahibini “Ya dükkanları bize devredersiniz ya da yıkarız” şeklinde tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada tehdit edilen 30 vatandaşın dükkanlarını boşalttığı ve kapısına kilit vurduğu belirtilirken, 20 vatandaşın söz konusu isteği reddettiği ifade edildi.

Silahlı grup mensuplarının söz konusu dükkanların “devlet malı” olduğunu ileri sürerek, 20 dükkanı yıktığı kaydedildi.

Serêkaniyê 9 Ekim 2019’da düzenlenen operasyon sonrası Türkiye’nin desteklediği silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

Tüm çağrılara rağmen söz konusu grupların vatandaşlara yönelik baskıları devam ediyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv