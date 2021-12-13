Hakkari’de 15 günlük yasak

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Hakkari Valiliği, kentte oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamaları gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Bu gece başlayacak yasağın 28 Aralık'a kadar süreceği belirtilen Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Hakkari sınırları içinde 13 Aralık saat 00.01'den 27 Aralık saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır.”