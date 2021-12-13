Putin: Sovyetler Birliği çöktükten sonra korsan taksi şoförlüğü yaptım

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Eski Sovyetler Birliği döneminde güvenlik servisi KGB’nin ajanlarından birisi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, Yakın Tarih” adlı belgeselde özel yaşamına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Putin, Sovyetler Birliği’nin yaklaşık 30 yıl önce çöküşünün “bir çok vatandaş için trajedi olmaya devam ettiğini” söyledi.

Sovyetler Birliği’nin çöküşünü "20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi" olarak değerlendiren Putin, “Sonuçta, Sovyetler Birliği'nin çöküşü nedir? Bu, Sovyetler Birliği adı altında tarihi Rusya'nın çöküşüdür” dedi.

Sovyetler Birliği çöktükten sonra kişisel gelirini artırmak için bazı zamanlarda taksi şoförlüğü yaptığını itiraf eden Putin, “Bazen ilave para kazanmam gerekiyordu. Özel şoför olarak arabayla ilave para kazandım Dürüst olmak gerekirse bunu konuşmak hoş değil, ama maalesef gerçek bu” ifadelerini kullandı.