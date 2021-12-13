Ekonomi

TCMB’den dövize bir müdahale daha

Dolar/TL'nin 14 seviyesini aşmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan (TCMB) satım yönünde dördüncü müdahale geldi.
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türkiye merkez bankası döviz müdahale

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolarda devam eden yükselişin ardından doğrudan satım yönünde müdahalede bulundu.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi.

Müdahale sonrası dolar/TL 14,30 seviyelerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 16,14'lerde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,3 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1290'dan alıcı buluyor.

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