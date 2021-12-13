Politika

Ortadoğu’da bir ilk: İsrail Başbakanı Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilk kez resmi ziyaret gerçekleştiren İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
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Benet
Benet
ortadoğu Naftali Bennett BAE Muhammed bin Zayid Al Nahyan görüşme

HABER MERKEZİ

İsrail Başbakanı'nın ofisinden ziyarete dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tarihi buluşma: Başbakan Bennett, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verildi.

Bennett ile Bin Zayid'in, bölgede kalkınma, güvenlik ve istikrarı sağlamlaştırmaya katkıda bulunacak şekilde çeşitli alanlarda ikili iş birliği yolları ve kalkınma fırsatlarını ele aldığı aktarıldı.

Bin Zayid'in özellikle Ortadoğu ülkeleri için Expo 2020 Dubai'nin önemine değindiği görüşmede, Bennett de "iki ülke arasındaki iş birliği düzeyi ve iki taraf arasındaki barış anlaşması temelinde attıkları adımlardan" övgüyle söz etti.

İlk kez bir İsrail Başbakanı olarak BAE'ye resmi ziyaret düzenleyen Bennett'in bu akşam ülkeden ayrılması bekleniyor.

Bin Zayid, 18 Ekim'de, İsrail Başbakanı'na ülkeyi ziyaret etmesi için davette bulunmuştu.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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