İngiltere’de Omicron varyantından ilk ölüm

HABER MERKEZİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Britanya'da coronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle ilk can kaybının verildiğini duyurdu.

Ülkede coronavirüsün Omicron varyantına karşı önlemleri en üst düzeye çıkaran Başbakan Johnson, Omicron ile enfekte hastalardan en az birinin öldüğünü doğruladı.

Paddington'da bir aşı merkezini ziyaret eden Johnson, "Ne yazık ki evet Omicron hastaneye kaldırılmalara yol açıyor ve ne yazık ki en az bir hastanın Omicron'dan öldüğü doğrulandı" dedi.