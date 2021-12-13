Yaşam

Elon Musk 'Yılın Kişisi' seçildi

ABD merkezli TIME Dergisi, Tesla ve SpaceX'in kurucusu, ABD'li iş adamı Elon Musk'ı 2021 yılının kişisi olarak seçti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya TIME Elon Musk Yılın Kişisi

HABER MERKEZİ

TIME Dergisi tarafından yapılan açıklamada, Elon Musk için "Dünyanın en zengin adamının bir evi yok ve son zamanlarda servetini satıyor. Uyduları yörüngeye fırlatıyor. Parmağının bir hareketiyle borsa yükseltiyor. O, gezegenimizi kurtarmayı ve bize yaşamamız için yeni bir tane bulmayı amaçlayan bir adam” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “SpaceX ile Amerika'yı uzay yolculuğunda başka bir boyuta taşıdı. Araba şirketi Tesla ile öncülük ettiği milyarlarca dolarlık elektrikli araç pazarının üçte ikisini kontrol ediyor" denildi.

Dergi 2020 yılında, ABD'de 3 Kasım 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris'i seçmişti.

time

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv