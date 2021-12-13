Elon Musk 'Yılın Kişisi' seçildi

HABER MERKEZİ

TIME Dergisi tarafından yapılan açıklamada, Elon Musk için "Dünyanın en zengin adamının bir evi yok ve son zamanlarda servetini satıyor. Uyduları yörüngeye fırlatıyor. Parmağının bir hareketiyle borsa yükseltiyor. O, gezegenimizi kurtarmayı ve bize yaşamamız için yeni bir tane bulmayı amaçlayan bir adam” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “SpaceX ile Amerika'yı uzay yolculuğunda başka bir boyuta taşıdı. Araba şirketi Tesla ile öncülük ettiği milyarlarca dolarlık elektrikli araç pazarının üçte ikisini kontrol ediyor" denildi.

Dergi 2020 yılında, ABD'de 3 Kasım 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris'i seçmişti.