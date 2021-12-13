Sağlık

Çin’de Omicron vakası görüldü

Çin'de yeni tip coronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantını taşıyan bir vakaya ilk kez rastlandığı bildirildi.
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dünya Çin Coronavirüs Covid-19 Omicron varyantı

HABER MERKEZİ

Çin'de devlete ait Tiencin Daily News gazetesinde yer alan habere göre, kentteki yurt dışı kaynaklı bir vakada Omicron varyantı tespit edildi.

Kente 9 Aralık'ta yurt dışından gelen kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı, yapılan DNA analizinde hastada Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.

Hastanın, Covid-19 hastanesinde izolasyon altında tedavi gördüğü kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez kasımda Afrika ülkeleri Bostwana ve Güney Afrika'daki Covid-19 hastalarından alınan numunelerde görülen Omicron varyantını, 26 Kasım'da "endişe verici varyant" kategorisine almıştı.

 

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