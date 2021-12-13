McGurk: ABD Kürdistan Bölgesi’ni desteklemeye devam edecek

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile bir araya geldi.

Görüşmede McGurk, DAİŞ saldırılarında şehit olan Peşmergelerden ötürü Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, McGurk’un Irak ve Kürdistan Bölgesi ziyaretini önemli bulduğunu söyleyerek, ABD ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin Irak’taki görev süresi sona ererken ABD’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne desteğinin vurgulanmasının önemli bir mesaj olduğunu belirtti.

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi ve Erbil Başkonsolosu’nun da hazır bulunduğu görüşmede, kısa bir süre önce yapılan Irak Parlamentosu seçimleri ve Irak’taki siyasi süreç ele alınırken, Iraklı siyasi güçler arasındaki ilişkiler, yeni Irak hükümetinin kurulmasına yönelik çalışmaları, Irak’ın siyasi, askeri ve ekonomik durumu, DAİŞ saldırıları, Peşmerge ve Irak ordusu arasındaki işbirliği, Erbil-Bağdat ilişkileri, ABD-Irak Stratejik Diyaloğu ve ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik imkanlar değerlendirildi.

DAİŞ’in tehdit olmaya devam ettiği ve Irak’ın Uluslararası Koalisyon’un desteğine ihtiyaç duyduğunun vurgulandığı görüşmede, Iraklıların taleplerini yerine getirecek yeni Irak hükümetinin kurulması için Iraklı siyasi tarafların işbirliği ve dayanışmasının gerekli olduğunun altı çizildi.

Kürdistan Bölgesi’nin iç durumu, Irak’ın komşu ülkelerle ilişkileri, bölgesel gelişmeler, Suriye’deki son gelişmeler ve Suriye’de Kürt meselesi gibi konular da görüşmede masaya yatırıldı.