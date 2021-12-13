Politika

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 kaynaklı can kayıpları 7 bine yükseldi

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan coronavirüs Covid-19

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bine yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 4 bin 873 Covid-19 testi yapılırken, 269 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 416 kişi sağlığına kavuşurken, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 378 bin 645 kişide virüs tespit edilirken, 367 bin 813 kişi sağlığına kavuştu.

Şimdiye kadar 7 bin kişi yaşamını yitirdi.

3 bin 832 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv