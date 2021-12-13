Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 kaynaklı can kayıpları 7 bine yükseldi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bine yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 4 bin 873 Covid-19 testi yapılırken, 269 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 416 kişi sağlığına kavuşurken, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 378 bin 645 kişide virüs tespit edilirken, 367 bin 813 kişi sağlığına kavuştu.

Şimdiye kadar 7 bin kişi yaşamını yitirdi.

3 bin 832 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.