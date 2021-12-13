Sağlık

Kanada Başbakanı’ndan Omicron mesajı: Ciddi endişe duyuyoruz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni tip coronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantı hakkındaki son projeksiyonlardan ciddi endişe duyduklarını söyledi.
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dünya Kanada Justin Trudeau Omicron varyantı Coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 varyantlarının ülke genelindeki yayılımına ilişkin uzmanların hazırladıkları raporları değerlendirdiklerini ve durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

Aşı olmanın önemini vurgulayan Trudeau, “Herkesin çift aşılı olduğundan emin olmak gerçekten önemli. Lütfen destekleyici aşılar için de randevunuzu alın. 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklarımızın aşılamalarının devam etmesini sağlayalım” dedi.

Kanadalıların tatil planlarını yaparken sağlık yetkililerinin tavsiyelerine uymalarını isteyen Trudeau, “Noel'e ve yaklaşan tatillere baktığımızda, insanların halk sağlığı tavsiyelerini dinlemesi ve risklerini en aza indiren kararlar alması gerekiyor. Sanırım hepimiz kendimizi ve sevdiklerimizi nasıl güvende tutacağımız konusunda çok şey öğrendik” diye konuştu.

Öte yandan Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, ülkenin halk sağlığı sisteminin son derece kritik bir noktaya evrildiğini söyledi.

Tam, basına yaptığı açıklamada, “Halk sağlığı sistemi tehlikeli derecede inceldi ve gerildi. Pandemi sonrası geleceğimizin pandemi öncesi geçmişimizden farklı olmasını sağlamak için tutarlı finansman, iyileştirilmiş veri sistemleri ve güçlendirilmiş bir halk sağlığı iş gücüne ihtiyaç var. Pandemi, sistemin yenilenmesi için bir uyandırma çağrısı oldu. Sistemin bir an önce yenilenmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

 

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