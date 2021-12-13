Politika

DAİŞ Xaneqin’de 4 kişiyi kaçırdı

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Xaneqin
Xaneqin
kürdistan DAİŞ Xaneqin

XANEQİN (K24)

Terör örgütü DAİŞ mensupları Xaneqin’de 1’i asker olmak üzere 4 kişiyi kaçırdı.

Diyala güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Diyala’nın Xaneqin ilçesine bağlı Sadiye nahiyesinde terör örgütü DAİŞ tarafından 4 kişi kaçırıldı.

Nareyn ve Tel Uveysat bölgeleri arasındaki noktada kaçırılanlardan birinin asker, başka bir kaçırılanın ise Haşdi Şabi mensubu olduğu belirtildi.

Kaçırılanlardan 2 kişinin ise banka çalışanı ve esnaf olduğu kaydedildi.

Söz konusu kaçırılanların akıbetinin bilinmediği ifade edildi.

 

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