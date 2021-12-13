DAİŞ Xaneqin’de 4 kişiyi kaçırdı
XANEQİN (K24)
Terör örgütü DAİŞ mensupları Xaneqin’de 1’i asker olmak üzere 4 kişiyi kaçırdı.
Diyala güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Diyala’nın Xaneqin ilçesine bağlı Sadiye nahiyesinde terör örgütü DAİŞ tarafından 4 kişi kaçırıldı.
Nareyn ve Tel Uveysat bölgeleri arasındaki noktada kaçırılanlardan birinin asker, başka bir kaçırılanın ise Haşdi Şabi mensubu olduğu belirtildi.
Kaçırılanlardan 2 kişinin ise banka çalışanı ve esnaf olduğu kaydedildi.
Söz konusu kaçırılanların akıbetinin bilinmediği ifade edildi.