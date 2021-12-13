Politika

Ayhan Bilgen HDP’den istifa etti

Eski HDP Milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP ile birlikteliğini sonlandırdığını açıkladı.
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türkiye Ayhan Bilgen HDP

HABER MERKEZİ

Eski HDP Milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP ile birlikteliğini sonlandırdığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilgen, “Bireysel beklentilerle değil toplumsal kaygılarla 2007 yılında bir umut adaylığı ile başlayan siyasi birlikteliğimi yine toplumsal kaygılarla sonlandırıyorum” dedi.

“Birlikte çalışırken hangi ilke ve etik değerleri gözettiysem ayrılırken de aynı hassasiyeti göstereceğimi herkesin bilmesini istiyor, HDP üyeliğinden istifa ediyorum” diyen Bilgen, “Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle, özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bilgen dün katıldığı özel bir televizyon yayınında şu ifadeleri kullanmıştı:

"HDP'ye bir iki gün içerisinde istifamı vereceğim. Tam bir genel başkanlık olarak değil ama yeni bir süreç işlenecek. Bir siyasal arayış arıyoruz. 7 Haziran akşamının okumasında hata vardı. AK Parti tek başına iktidar olamadı. O gece deklere edilen ifadeler ortak tutumla yapılmadı. 1 Haziran’a giden süreç siyasetin tükenmesinden dolayı oldu. Kasım ayında arkadaşlarımız tutuklandı."

 

 

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