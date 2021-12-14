Politika

Aşıyı reddeden 27 asker ordudan atıldı

ABD Hava Kuvvetlerinde görevli 27 askerin Covid-19 aşısını reddettiği için görevine son verildiği açıklandı.
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ABD ABD Covid-19 aşısı askerler

HABER MERKEZİ

ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ann Stefanek, yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısı olabilecekleri son tarihi kaçırdığı için terhis edilen 27 havacının “daha genç, daha düşük rütbeli personel” olduğunu ve ilk askerlik dönemlerini hizmet ettiklerini söyledi.

Ann Stefanek, ABD ordusunda görevden dini ve tıbbi muafiyet talep eden diğerlerinin aksine, görevden alınan havacıların herhangi bir muafiyet talep etmediğini belirtti.

Tahliye gerekçeleri resmi olarak emre itaatsizlikti, resmi gerekçenin kullanılıp kullanılmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

Raporlar, 40 bine kadar ABD askeri personelinin Covid-19'a karşı aşılanmayı reddettiğini veya muafiyet istediğini gösteriyor.

Bu, birliklerin kabaca yüzde 3'üne denk geliyor.

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