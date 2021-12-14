Omicron varyantı Çin’e sıçradı

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Çin'de devlete ait Tiencin Daily News gazetesinde yer alan habere göre, kentteki yurt dışı kaynaklı bir vakada Omicron varyantı tespit edildi.

Kente 9 Aralık'ta yurt dışından gelen kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı, yapılan DNA analizinde hastada Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.

Bu arada Covid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, 4'ü yurt içinden 15 vakanın görüldüğü kaydedildi.

Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 51 Covid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Covid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 99 bin 856 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1431 hastanın tedavisi sürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü ((WHO), ilk kez kasımda Afrika ülkeleri Bostwana ve Güney Afrika'daki Covid-19 hastalarından alınan numunelerde görülen Omicron varyantını, 26 Kasım'da “endişe verici varyant” kategorisine almıştı.