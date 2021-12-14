İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?

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Bununla birlikte, araştırmacılar, üçüncü doz aşının, semptomatik hastalığa karşı korunmayı 2 kat yükselttiğini söyledi.

İNGİLTERE'DEKİ 500 OMICRON VAKASI İNCELENDİ

Hafta sonu yayınlanan SAGE modellemesi, İngiltere'nin ilk 500 Omicron vakasından elde edilen erken gerçek dünya verilerine dayanıyor.

Çalışma, iki Pfizer/BioNTech dozunun hastaneye yatışı ve ölüme karşı yüzde 83,7 koruma sağladığı varsayımından yola çıktı. Ayrıca aşının koruyuculuğunun üç ila altı ay içinde zayıfladığı varsayıldı.

Bununla birlikte, söz konusu çalışma, London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) tarafından yapılan modellemede sunuldu ve antikorlara bakan laboratuvar çalışmalarına dayanıyor.

Model, aşıya dirençli Omicron varyantının, İngiltere'de her gün 4 bine kadar enfekte hastanın, ülkedeki hastanelere kabul edildiği geçen Ocak ayındaki ikinci dalgasından daha fazla hastaneye yatışa yol açabileceği konusunda uyardı.

Diğer taraftan, mevcut aşılar, Wuhan'da ortaya çıkan orijinal virüsü hedef alacak şekilde tasarlandı. Ancak varyant çok yeni olduğu için uzmanlar hala varyantın gerçek dünyada nasıl davranacağını yansıtmayabilecek laboratuvar deneylerine güveniyorlar.

Konuya ilişkin açıklama yapan, East Anglia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Prof. Dr. Paul Hunter, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının ciddi hastalıklara karşı daha da iyi koruma sağlamasını beklediğini söyledi. Ölçülmesi daha zor olan T hücrelerinin bağışıklıkta çok önemli bir rol oynadığını sözlerine ekledi.

“İNSANLARIN YÜZDE 16’SI HALA TEHLİKEDE”

Ancak, Reading Üniversitesi'nden bir mikrobiyolog olan Dr Simon Clarke, aşının etkinliğindeki düşüşün hala "endişe verici" olduğunu belirterek, "Hiç kimse Omicron'un aşı etkinliğini tamamen ortadan kaldırmasını beklemiyordu. Ancak, söz konusu düşüş yadsınamaz. Ağır hastalıklara karşı yüzde 84 korumayı baz aldığınızda bile, bu durum insanların yüzde 16'sının hastaneye kaldırılmaya veya Omicron tarafından öldürülmeye karşı savunmasız bırakıyor. Yani Delta varyantında gördüğümüzden üç kat daha fazla” diye konuştu.

SEMPTOMATİK HASTALIĞA KARŞI KORUMA YÜZDE 46,7'YE DÜŞTÜ

Öte yandan çalışma, iki doz AstraZeneca/Oxford aşısının altı ay sonra semptomatik Omicron'a karşı yalnızca yüzde 36,1; iki doz Pfizer/BioNTech aşısının ise yalnızca yüzde 46,7’lik bir koruma sağladığını gösterdi.