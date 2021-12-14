Politika

Rusya ve Türkiye'den ortak devriye

Rusya ve Türkiye arasında Suriye’nin Halep vilayetinin kuzeyinde koordine bir şekilde devriye gerçekleştirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
suriye Rusya Suriye Türkiye Halep devriye

HABER MERKEZİ

Devriye Müfrezesi Komutanı Vasiliy Nistor, gazetecilere verdiği demeçte Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordine bir şekilde devriye gerçekleştirdiklerini söyledi.

Görev sırasında taraflar arasındaki ateşkes ihlallerini tespit etmeyi ve Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ülkedeki varlığını göstermeyi amaçladıklarını belirten Nistor, “Buradaki durumu stabil olarak nitelendirebilirim” dedi.

Ellerinden geldiğince halka yardım ettiklerini ifade eden Nistor, son zamanlarda bölgede evlerine geri dönen göçmen sayısının giderek attığını söyledi. Bu durum üzerinde militanlarla doğrudan çatışmaların olmamasının etkisi olduğunu kaydeden Nistor, devriyenin Tel-Rifat kentinden Tel Acar yerleşim birimi yönünde gerçekleştiğini dile getirdi.

Görev, temas hattının iki tarafında paralel olarak yürütüldü. Rusya ordusunun konvoyunda Tigr ve Tayfun zırhlı araçları yer aldı.

2017 yılında gerilimi azaltma bölgesi kuruldu. 6 Mart 2020’den beri bu bölgede Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda ateşkes rejimi uygulanıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv