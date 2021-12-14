Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüse yaklaşık 100 milyar dinar harcandı

Sağlık Bakanı Berzinci, yeni tip coronavirüsün (Covid-19) ortaya çıkmasından bu yana, salgınla mücadelede şimdiye kadar yaklaşık 100 milyar dinarın harcandığını açıkladı.
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ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Saman Berzinci, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Temsilcisi Ahmed Zewitin ile bugün başkent Erbil'de bir basın toplantısı düzenledi.

Geçtiğimiz ay aşılama sayının arttığını ifade eden Berzinci, “Kürdistan Bölgesi'nde şimdiye kadar 3 milyon 587 bin kişiye test yapıldı, 378 binden fazla kişi coronavirüse yakalandı, 367 bini de iyileşti" dedi.

Şu anda Kürdistan Bölgesi’nde 3 bin 832 Covid-19 hastasının bulunduğunu, bunların çoğunun tedavisinin evde devam ettiğini vurgulayan Berzinci, 7 bin 12 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Berzinci, Kürdistan Bölgesi’nde 1 milyon 700 aşı kullanıldığı belirterek, 58 bin 740 aşının öğretmenlere yapıldığını söyledi.

Bütün öğretmenlerin aşı olması gerektiğini ifade eden Bakan Berzinci, salgınla mücadelede şimdiye kadar yaklaşık 100 milyar dinarın harcandığını açıkladı.

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