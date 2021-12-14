Ukraynalı Bakan: Savaş Avrupa’ya sıçrar

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Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Politico'ya verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden beri Rusya'nın Ukrayna sınırlarına daha fazla birlik gönderdiğini vurguladı.

Ukrayna sınırlarında şu an yaklaşık 100 bin Rus birliği olduğunu söyleyen Reznikov, işgal girişiminin iki taraf için bir felaket olacağının altını çizdi.

Reznikov, bu durumda iki tarafın pek çok kayıp vereceğini ve 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini ifade ederek, ülkedeki 15 nükleer santralin de tehlikeye gireceğini vurguladı.

Putin için Ukrayna'nın son hedef olmadığını düşündüğünü aktaran Reznikov, savaş olursa bunun Avrupa'ya da sıçrayacağını ifade etti.