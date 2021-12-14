HDK: İki ajan Kürdistan Bölgesi yargısına teslim edilecek

ERBİL (K24)

Doğu Kürdistan (Rojhilat) partilerinden Kürdistan Demokrat Partisi (HDK), 8 Eylül 2018’de Erbil’in Koye ilçesi sınırlarındaki karargahlarına düzenlenen saldırıyla ilgili iki ajanı yakaladıklarını ve yürütülecek soruşturmanın ardından bu kişilerin Kürdistan Bölgesi yargısına teslim edileceğini duyurdu.

HDK Merkez Komite toplantısının İran tarafından füzeyle hedef alındığı saldırıda 6’sı parti yönetici olmak üzere 16 Peşmerge şehit düşmüş, çok sayıda partili de yaralanmıştı.

HDK’nin açıklamasında, yürütülen soruşturma neticesinde iki kişinin Peşmerge saflarına sızdığının tespit edildiği belirtildi.

Keywan (Soran) Feyzi ve Feraz Selewati isimli kişilerin Doğu Kürdistan’ın Sine kenti nüfusuna kayıtlı olduğu, sorgularında İran İslam Cumhuriyeti’ne ajanlık yaptıklarını itiraf ettikleri kaydedildi. Söz konusu şahısların, İran istihbarat teşkilatı İtlaat’ın Sine’deki birimince görevlendirildiği ve saldırıyla ilgili bilgi aktardığı ifade edildi.

Açıklamada, yapılan inceleme ve soruşturmalar neticesinde, bu suçun Kürdistan Bölgesi topraklarında işlenmesi ve Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın egemenliğinin ihlal edilmiş olması nedeniyle, Kürdistan Bölgesi egemenliği ve yasalarına saygı gereği şahısların Kürdistan Bölgesi yargısına teslim edileceği belirtildi.