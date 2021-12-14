Yaşam

Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: En az 40 ölü

Haiti'de akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 40 kişinin öldüğü duyuruldu.
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dünya Haiti Patlama Akaryakıt

HABER MERKEZİ

Orta Amerika Haiti'de akaryakıt taşıyan bir tankerde meydana gelen patlama, faciaya yol açtı.

Haiti'nin eski başbakanı Claude Joseph, ülkenin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde bir akaryakıt tankerinin patladığını açıkladı.

Joseph, patlamada 40'tan fazla kişinin öldüğünü duyurdu. Onlarca yaralının hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. 

Olayla ilgili daha fazla detay paylaşılmadı.

Ayrıca AP de, patlamada 40'ı aşkın insanın hayatını kaybettiğini belirti. 

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