Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: En az 40 ölü
HABER MERKEZİ
Orta Amerika Haiti'de akaryakıt taşıyan bir tankerde meydana gelen patlama, faciaya yol açtı.
Haiti'nin eski başbakanı Claude Joseph, ülkenin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde bir akaryakıt tankerinin patladığını açıkladı.
Joseph, patlamada 40'tan fazla kişinin öldüğünü duyurdu. Onlarca yaralının hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.
Olayla ilgili daha fazla detay paylaşılmadı.
Ayrıca AP de, patlamada 40'ı aşkın insanın hayatını kaybettiğini belirti.