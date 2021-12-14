‘Hol Kampı’ndaki çocuklar radikal ideolojiyle büyüyor’

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Rojava’nın Haseke ili sınırları içerisinde bulunan Hol Kampı’nda bu yıl suç oranlarında artış olduğu görülüyor.

Sky News’te yer alan habere göre, terör örgütü DAİŞ mensuplarının eş ve çocuklarının tutulduğu Hol Kampı’ndaki radikal ideolojiye mensup kadınlar, DAİŞ’ten daha tehlikeli bir terör örgütünün ortaya çıkmasına yönelik tehdit oluşturuyor.

Kamptaki çocukların zorlu insani şartlarda yaşadığı ve anneleri tarafından radikal ideoloji doğrultusunda büyütüldüğü belirtiliyor.

Hol Kampı’ndaki suç oranlarının her geçen gün arttığı kaydedilirken, bu yıl içerisinde kampta 154 kişinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

60 bin kişinin yaşadığı kampta Suriye ve Irak başta olmak üzere 50 ülkeden kadın ve çocuklar tutulurken, bunların 12 binini DAİŞ’lilerin eş ve çocukları teşkil ediyor. DAİŞ’lilerin aileleri kampta yüksek güvenlik tedbirleri altında ayrı tutuluyor.

Suriyeli gazeteci Jiyar Halil, Londra merkezli bir gazeteye yazdığı makalede, DAİŞ’lilerin çocuklarının büyüdüğü ve terör suçu işleyebilecek durumda olduklarını belirtti.

Halil, anneleri tarafından tekfirci ideoloji çerçevesinde yetiştirilen çocukların kamptakiler için tehdit teşkil ettiğini bildirdi.

Daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) raporunda söz konusu kamptaki durumun tehlikeli olduğuna ve üzerine çalışılması gerektiğine dikkat çekilmişti.

30 yıl önce Suriye-Irak sınırına yakın bir noktada Irak’tan gelen sığınmacılar için kurulan Hol Kampı’na terör örgütü DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasının ardından söz konusu örgüt mensuplarının aileleri yerleştirilmişti.