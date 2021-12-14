Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 12 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 4 bin 966 Covid-19 testi yapılırken, 215 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 313 kişi sağlığına kavuşurken, 12 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 592 bin 586 Covid-19 testi yapılırken, 378 bin 860 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 368 bin bin 126 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 12 kişi yaşamını yitirdi.
3 bin 722 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.