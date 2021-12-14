Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 12 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 4 bin 966 Covid-19 testi yapılırken, 215 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 313 kişi sağlığına kavuşurken, 12 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 592 bin 586 Covid-19 testi yapılırken, 378 bin 860 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 368 bin bin 126 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 12 kişi yaşamını yitirdi.

3 bin 722 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.