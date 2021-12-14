Politika

Blinken: ABD-Çin çatışması felakete yol açar

Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD-Çin ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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dünya Antony Blinken Çin ABD Endonezya

HABER MERKEZİ

Washington ile Pekin arasındaki ilişkilerin kötüye gitmesine izin vermeme konusunda kararlı olduklarını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, olası ABD-Çin çatışmasının felakete yol açacağını vurguladı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD-Çin ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen ay Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le video konferans görüşmesi yaptığını anımsatan Blinken, "Başkan Biden, Cinping'e ülkelerimiz arasındaki rekabetin çatışmaya dönüşmemesi için büyük bir sorumluluk duygusu taşıdığımızı söyledi" dedi.

ABD'nin bu sorumluluğa son derece ciddi şekilde yaklaştığını kaydeden Blinken, "Zira bunda başarısız olmamız, hepimiz için felaket olur" diye vurguladı.

 

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