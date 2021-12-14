Politika

Irak’ta 3 DAİŞ üyesi idam edildi

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Nasiriye'deki Hut Hapishanesi
Nasiriye'deki Hut Hapishanesi
Irak DAİŞ idam Nasiriye Hut Hapishanesi

HABER MERKEZİ

Irak’ta terör eylemleri gerçekleştirme suçundan yargılanan 3 Iraklının idam cezası infaz edildi.

AFP’ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen 2 güvenlik kaynağı, terör suçundan yargılanan 3 Iraklı hakkında verilen idam cezasının infaz edildiğini bildirdi.

Kaynaklar, söz konusu 3 DAİŞ üyesinin Nasiriye’de idam infazlarıyla ünlü Hut Hapishanesi'nde idam edildiğini bildirdi.

İdam edilenlerden birinin 2013 yılındaki Nasiriye patlamasında parmağının olduğu kaydedilirken, diğer birinin ise Kerbela patlamasında parmağının olduğu ifade edildi.

 

 

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