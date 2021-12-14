Politika

İngiliz askeri heyeti Peşmerge yetkilileriyle görüştü

İngiltere askeri heyeti, Peşmerge Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.
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kürdistan İngiltere peşmerge Serbest Lezgin DAİŞ

ERBİL (K24)

İngiltere askeri heyeti, Peşmerge Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, Peşmerge Bakanlığı Kıdemli Danışmanı Hejar Omer ve Peşmerge Bakanlığı İletişim ve Koordinasyon Sorumlusu Muhammed Said, Kürdistan Bölgesi’ndeki İngiltere Güçlerinin Üst Düzey Danışmanı Colonel Charlie başkanlığındaki heyetle görüştü.

Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform sürecinin konuşulduğu görüşmede, Peşmerge Bakan Yardımcısı Lezgin, reform sürecine desteklerinden ötürü İngiliz askeri heyetine teşekkür etti.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi’ndeki askeri kolejlerde eğitim sisteminin güçlendirilmesi de masaya yatırıldı.

Uluslararası Koalisyon güçleri ile Peşmerge ve Irak ordusu arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapılan görüşmede, DAİŞ’e karşı mücadelede bu işbirliğinin önemli olduğuna işaret edildi.

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