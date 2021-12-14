Türkiye’de Covid-19: 21 bin 477 yeni vaka, 181 can kaybı

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Türkiye’de son 24 saate 21 bin 477 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin günlük resmi verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saate 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 24 bin 042 oldu.

Son 24 saatte 358 bin 117 Covid-19 testi yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mesajında "KIŞ ŞARTLARINDA hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız" ifadelerini kullandı.

Günlük vaka sayısı dün 18 bin 796, vefat sayısı ise 171 olmuştu.