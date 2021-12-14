Genelkurmay Başkanı: Kürdistani bölgelerdeki ortak operasyonların iyi sonuçları oldu

ERBİL (K24)

Peşmerge Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Cemal Eminki, Kifri ve Tuzhurmatu’da Irak ordusu ile gerçekleştirilen ortak operasyonların iyi sonuçlarının olduğunu söyledi.

Tuzhurmatu ve Kifri’deki Peşmerge cephelerini ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Cemal Eminki, K24’e yaptığı açıklamada, Irak ordusuyla koordinasyonlarının iyi bir seviyede olduğunu ve Peşmerge’nin ihtiyaçlarını temin ettiklerini belirtti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın Peşmerge Bakanı, İçişleri Bakanı ve Peşmerge cephelerinin komutanlarıyla yaptığı görüşmede, terör örgütü DAİŞ’in Kürdistani bölgelerde Peşmerge’ye gerçekleştirdiği saldırıların ele alındığını kaydeden Eminki, söz konusu toplantılarda Peşmerge cepheleriyle ilgili yeni bir yapılanmaya gitme kararının alındığını ifade etti.

Operasyonların iyi sonuçlarının olduğunu söyleyen Eminki, Irak ordusuyla Peşmerge güçleri arasındaki bölgelerin temizlendiğini ve operasyonlarla DAİŞ’in saldırılarının önüne geçilebileceğini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı ve Başbakan’ın Peşmerge’nin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda sürekli hatta olduklarını bildirerek, Peşmerge’nin ihtiyaçlarını gözleriyle görmek için cepheleri ziyaret ettiğini kaydetti.

Eminki, Irak ordusuyla işbirliklerinin iyi bir seviyede olduğunu belirtti.