DAİŞ, Kerkük’teki Kürt köylerine gece baskınları düzenliyor

KERKÜK (K24)

Kerkük’ün güvey ve batısındaki Kürt köyleri gece saatlerinde terör örgütü DAİŞ mensuplarının baskınlarına maruz kalıyor.

Son bir haftada Şiwan nahiyesindeki köyler DAİŞ baskınlarıyla karşı karşıya kalırken, söz konusu bölgeler güvenlik boşluğunun olduğu noktalar olarak biliniyor.

K24’e konuşan Smayil Beq köyü sakinleri, 2 DAİŞ’linin terör saldırısı amacıyla köydeki bir eve geldiğini bildirerek, köylülerin ise silahlarını alarak söz konusu eve gittiğini DAİŞ’lileri kaçmasını sağladıklarını bildirdi.

Köy sakinleri, DAİŞ saldırılarından ötürü sürekli teyakkuzda olduklarını bildirdi.

Kontrolü zor olan söz konusu bölgelerde, 16 Ekim 2017’deki olayların ardından güvenlik boşluğu oluşmuştu.

Peşmerge güçleri ise, kendi sınırlarında sürekli olarak DAİŞ’in hareketliliğini gözlemliyor.

K24’e konuşan bir Peşmerge yetkilisi, DAİŞ’in söz konusu bölgelerdeki hareketliliğinin Irak güçlerinin olduğu noktalara yakın bölgelerde gerçekleştiğini bildirdi.