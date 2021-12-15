Piyasalar Fed’in kararına odaklandı

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Küresel piyasalarda, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist endişelerle karışık bir seyir izlenirken, gözler bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına çevrildi.

Covid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin endişeler, pay piyasalarını baskılamaya devam ediyor.

Salgının seyrine dair haber akışı her ne kadar gündemin üst sıralarında yer almaya devam etse de yatırımcıların odağında bugün Fed'in dün başlayan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Powell'ın açıklamaları bulunuyor.

Analistler, Fed'in faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, ancak yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon ve rekor seviyedeki üretici fiyatları karşısında bankanın geçen ay açıkladığı tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırabileceğini söyledi.

Sözle yönlendirmeler konusunun daha fazla önem kazandığı yılın son toplantısında, Powell'ın şahin tutumunu sürdürüp sürdürmeyeceği ve 2022 faiz patikasına dair bir ipucu verip vermeyeceğinin kritik olacağını vurgulayan analistler, karar ve açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Fed'in faiz kararı öncesinde Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 azalışla, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle seyrediyor.

Türkiye’de, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,68 değer kazanarak 2.157,74 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı. Dolar/TL ise dün yüzde 4,1 artışla 14,3986'dan kapanmasının ardından bugün bankalar arası piyasanın açılışında 14,4550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, enflasyonist baskılar ve Omicron varyantına ilişkin endişelerin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, Fed'in faiz kararı ve ekonomiye yönelik projeksiyonları öncesi küresel pay piyasalarında temkinli bir seyir izlenebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, kasım ayı TÜFE ve ÜFE

11.00 Türkiye, kasım ayı bütçe dengesi

16.30 ABD, aralık ayı New York Fed Aktivite Endeksi

16.30 ABD, kasım ayı perakende satışlar

22.00 ABD, Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması