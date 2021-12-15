Yaşam

Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi'nde büyük yangın: 160 kişi mahsur kaldı

Hong Kong'un Dünya Ticaret Merkezi'nde çıkan büyük yangında onlarca kişinin mahsur kaldığı açıklandı.
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dünya Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi yangın

HABER MERKEZİ

Hong Kong'da bir alışveriş merkezinde öğleden sonra çıkan yangında onlarca kişi mahsur kaldı.

Causeway Bay'deki Gloucester Yolu üzerindeki Dünya Ticaret Merkezi'ndeki yangın ilk olarak saat 12.37'de bildirildi ve yaklaşık yarım saat sonra üçüncü seviyeye yükseltildi.

Şehirdeki yangınların şiddeti birden beşe kadar derecelendiriliyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alışveriş merkezi ve ofis kulesi kompleksi olarak faaliyet gösteren binada halen onlarca kişi olduğu açıklandı.

Saat 13.30'da itfaiye ekiplerinin binanın alt katındaki platformda mahsur kalan insanları kurtarmak için uzatılabilir bir merdiven kullandıkları görüldü.

Bir polis sözcüsü, yangınla ilgili çok sayıda telefon aldıklarını ve binanın arka merdivenlerinin yoğun dumanla dolduğunu bildirdi.

Alışveriş merkezi ve ofis kulesi kompleksi olarak faaliyet gösteren binada 160 kişinin mahsur olduğu açıklandı. 60 kişinin 5’inci katta, 100'den fazla kişinin ise 39. katta mahsur kaldığı tahmin ediliyor

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