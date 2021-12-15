Şeşo: Haşdi Şabi’nin olduğu her yerde PKK var

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Ezidxan Gücü Komutanı Haydar Şeşo, 2017 yılından bu beri Irak hükümetinin Şengal’in meşru yönetiminin kente dönmesini istediğini ancak silahlı gruplarla milislerin buna karşı çıktığını, PKK’nin desteğiyle de kargaşa çıkardıklarını söyledi.

Haydar Şeşo, “Haşdi Şabi ile PKK, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerin tamamında kargaşa çıkarıyor. PKK Şengal, Mahmur, Kerkük ve Xaneqin’de bulunuyor. Haşdi Şabi’nin yönetiminde olan her yerde PKK de var ve işbirliği halindeler” ifadelerini kullandı.

PKK’nin Şengal’deki varlığının Şengal halkının iradesine karşı bir plan olduğunu vurgulayan Şeşo, “Bütün taraflar PKK’nin Şengal’den çıkarılması konusunda ciddi değil. Şengal’in Afrin ve Serêkaniyê gibi olmasını istiyorlar” dedi.

Ezidxan Gücü Komutanı Şeşo, Irak hükümeti, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve tüm uluslararası çevrelerin, Şengal halkının yaşadığı felaketi göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Şeşo ayrıca, “Bize göre Irak hükümeti bir ay içinde PKK’yi Şengal’den çıkarabilir, bir ay içinde Şengal Anlaşması’nı uygulayabilir ve Şengal halkına tazminat ödeyebilir” diye belirtti.

Şengal’in Kürdistan topraklarının bir parçası olduğunu vurgulayan Haydar Şeşo, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti Şengal’e karşı sorumludur ve ona sahip çıkmalıdır. Çünkü Şengal halkının yüzde 70’i Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) listesine oy verdi” ifadelerini kullandı.