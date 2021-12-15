Iraklı bakan beyin kanaması geçirdi
HABER MERKEZİ
Irak Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Faik, beyin kanaması geçirdi.
Irak medyasında yer alan habere göre, Irak Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Faik, beyin kanaması geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bakan Faik’e yakın kaynaklar, Faik’in durumunun stabil olduğunu bildirdi.
Iraklı Keldani siyasetçi Faik, 1981 yılında Basra’da dünyaya geldi.
Basra Üniversitesi’nde Mikrobiyoloji alanında eğitimini tamamlayan Faik, bakanlık görevinden önce Hristiyan aktivist olarak çeşitli görevlerde bulundu.