‘2 doz Pfizer ve Sinovac aşısı Omicron varyantına etkili koruma sağlamıyor’

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Hong Kong Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar, hızla yayılan varyanta karşı bireylere Pfizer-BioNTech ve Sinovac aşılarından vakit geçirmeden üçüncü doz olmaları çağrısında bulundu.

Araştırmada, iki doz Sinovac aşısı olmuş 25 kişinin hiçbirinde Omicron varyantına karşı yeterli koruma olmadığı ortaya çıktı.

Aynı araştırma iki doz Pfizer-BioNTech aşısı olmuş 25 kişi üzerinde yapıldığında ise bunlar içinde sadece 5 kişinin Omicron varyantına karşı yeterli korumaya sahip olduğu görüldü. Araştırmaya göre bu iki doz aşının etkisinin Omicron varyantına karşı yüzde 20 ila 24 düştüğü görüldü.

KISA ZAMANDA 3. DOZ AŞI OLUN ÇAĞRISI

Bu iki aşıdan da iki doz olanların yeni varyanta karşı yeterli antikorları olmadığı tespitinde bulunulan araştırmada, bireylere mutlaka en kısa zamanda 3. doz aşı olmaları çağrısı yapıldı.

Geçen hafta söz konusu iki şirket yaptıkları açıklamada, üçüncü doz aşının etkisini artırdığını duyurmuştu.

Omicronun ilk tespit edildiği Güney Afrika’da yapılan ve dün kamuoyu ile paylaşılan bir araştırmada, hiç aşı olmayanlara oranla Pfizer-BioNTech’in ürettiği aşının yüzde 33 koruma sağladığı aktarılmıştı.

Yine aynı verilere göre, Pfizer aşıları hastaneye kaldırılmak zorunda kalınan ağır hastalıklara karşı yüzde 70 koruma sağlıyor. Aynı ülkede daha önce yapılan bir araştırma ise Pfizer aşısının Delta varyantına karşı yüzde 93 koruma sağladığını gösteriyordu.

Konuyla ilgili araştırma sonucuna ilişkin Sinovac aşısını üreten Çinlilerden şu ana kadar bir açıklama gelmedi. Sinovac, piyasaya sunulan 2 milyar dozla şu ana kadar dünyada en fazla kullanılan aşıların başında geliyor. Türkiye, Brezilya, Filipinler ve Endonezya bu aşıyı en fazla kullananlar içinde yer alıyor. (Kaynak: AFP, Euronews)