Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 195 vaka

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 9 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 4 bin 556 Covid-19 testi yapılırken, 195 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 351 kişi sağlığına kavuşurken, 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 597 bin 142 Covid-19 testi yapılırken, 379 bin 55 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 368 bin 477 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 21 kişi yaşamını yitirdi.

3 bin 557 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.